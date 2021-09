Allen Iverson MVP en 2001, une saison exceptionnelle

Les Philadelphia Sixers n'en pouvaient plus d'Allen Iverson. Et en l'an 2000, le Président Pat Croce voulait envoyer sa superstar aux Detroit Pistons. Le joueur l'a supplié de rester et de bosser. Le résultat ? Une saison exceptionnelle quelques mois après. Un chef d'œuvre individuel d'A.I. qui s'est traduit en superbe accomplissement collectif pour sa franchise. 31 points, presque 4 rebonds et plus de 4 passes de moyenne pour le bonhomme élu MVP de la saison (et du All-Star Game). Puis un incroyable parcours en playoffs, jusqu'en finales, où les Sixers ont finalement été battus par les Los Angeles Lakers de Shaquille O'Neal et Kobe Bryant.