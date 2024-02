Allen Iverson tournerait-il à 43 points par match en NBA aujourd’hui ?

Lors de son passage dans le Big Shaq Podcast de Shaquille O'Neal, Allen Iverson a fait quelques déclarations marquantes. "The Answer" a d'abord confirmé qu'il pensait que Kyrie Irving était le meilleur manieur de ballon de l'histoire, notamment parce qu'il est "capable de te dribbler et de revenir vers toi juste pour jouer". Mais le plus intéressant et étonnant, c'est son point de vue sur le nombre de points qu'il marquerait aujourd'hui en NBA s'il avait 20 ans de moins.

"J'ai perdu le trophée de meilleur scoreur contre Kobe la saison où il tournait à 35 points de moyenne. J'étais à 33 points par match. Si je dois réfléchir à ma moyenne dans cette NBA grande ouverte, et en considérant que j'étais capable de marquer 33 points par match, je vais dire que je peux aller jusqu'à 43, donc 10 points de plus".

Durant sa carrière, Allen Iverson tournait à 26.7 points par match, avec 4 saisons au-desuss des 30 points de moyenne. Le meilleur marqueur en NBA aujourd'hui est Luka Doncic, avec plus de 34 points par match.

Réaliste, selon vous ?