Alvarado détrousse LeBron deux fois comme un filou… le King va en faire des cauchemars

José Alvarado est un spécialiste du vol à l'arrachée en NBA et ce sont les Lakers qui en ont fait les frais cette nuit. Le meneur n'a joué que 20 minutes mais il a eu le temps de dépouiller 4 fois les Californiens, avec deux interceptions sur LeBron James dans son style caractéristique : en arrivant par derrière après avoir fait mine de ne pas être sur l'action. Le plus fort, c'est qu'à chaque fois ça finits sur un panier à 3 points.

One of Jose’s best sneak attacks here. Notice how Taurean spots it, marks him, even tries to screen him to disrupt it … Alvarado still gets there anyway and rips LeBron because he cant hear Prince’s alert. pic.twitter.com/l9axr5Jh2u

— Rob Perez (@WorldWideWob) January 1, 2024