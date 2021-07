Amical : Les Bleues reprennent confiance face aux Espagnoles

Une salle remplie de 9000 personnes ? On ne pas se mentir, cela fait sacrément plaisir ! Sans doute galvanisées par ce soutien de leur public, les Bleues sont allées chercher la victoire, mais rien ne fut simple pour les joueuses tricolores.

Parmi les points positifs ? Gabby Williams. En avant-match, la coach Valérie Garnier lui avait demandé de jouer plus libérée, et en bonne élève l'ailière a parfaitement appliquée les consignes en terminant avec 17 points (meilleur total des Bleues).

A la mène, Marine Fauthoux a elle aussi augmenté le level et eu un peu moins de déchets dans son jeu. Si on rajoute une belle adresse longue distance (3/5), cela donne davantage de gages de sûreté pour la suite.

On peut toutefois regretter le relâchement dans le money-time qui aurait pu couter cher, quand les Espagnoles sont revenues à 7 points (72-65). Il faudra plus d'efficacité près du cercle pour espérer aller loin, et montrer plus de sérénité dans la gestion du money-time.

Au final, la victoire fait quand même bien du bien, mais en face il manquait Astou Ndour et Cristina Ouvina. Si les deux équipes se croisent aux Jeux, ce sera alors une autre limonade..

Crédit photo : Ann-Dee Lamour