Amputé d’un bras, Hansel Emanuel sort des dunks de fou furieux

L'histoire d'Hansel Emanuel, gros talent amputé d'un bras, est folle. Ce qu'il est capable de faire malgré ça l'est encore plus.

A 17 ans, Hansel Emanuel est un phénomène sur le net et les réseaux. Il faut dire que par rapport à d'autres basketteurs talentueux de sa catégorie d'âge, le jeune Dominicain joue avec un handicap considérable. A l'âge de 6 ans, Emanuel a en effet été amputé de tout le bras gauche après qu'un parpaing se soit effondré sur lui et ait failli lui faire perdre la vie. Ce drame ne l'a pas empêché de passer son temps sur les playgrounds et de devenir un joueur au talent terrifiant compte tenu de cette pénalisante particularité.

Sur les conseils d'un ancien coéquipier de son père, Hansel Emanuel a quitté sa République dominicaine natale en 2021 pour rejoindre la Life Christian Academy en Floride et l'équipe SOH Elite en AAU. Lors de sa première saison, son équipe est parvenue à remporter le championnat de Floride centrale grâce à ses 26 points, 11 rebonds et 7 passes de moyenne.

Ce week-end, Emanuel a de nouveau fait le buzz grâce à sa participation à un concours de dunks. Comme lorsqu'il est en situation de match, le jeune homme a réussi à faire avec un seul bras ce que beaucoup sont incapables de faire avec deux. Jugez plutôt la qualité de ce tomar.

Si vous voulez le voir en action dans un match traditionnel, voilà ce que ça donne. Il dribble, shoote, défend, tout ça avec un seul bras. On ne sait pas s'il parviendra à passer professionnel, mais son histoire est dans tous les cas digne d'un film et on peut parier sur le fait qu'elle sera racontée sous cette forme un jour.