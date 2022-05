L’histoire de la And1 Mixtape racontée dans un documentaire ESPN

Symbole d’une génération, la And1 Mixtape fera bientôt son retour sur ESPN. Le documentaire "The Greatest Mixtape Ever" racontera l’histoire de ce phénomène du streetball.

Nostalgie, quand tu nous tiens… Dans la nuit du mardi 31 mai, ESPN sortira le nouvel opus de sa série 30 for 30 : "The Greatest Mixtape Ever". Le documentaire sera centré sur l’histoire de l’iconique And1 Mixtape. Peut-être inconnu des plus jeunes, ce phénomène a véritablement marqué une génération entière de basketteurs et de fans.

La culture basket des années 90 et 2000 a été grandement influencée par l’explosion du streetball. À cette période, le bitume impactait alors énormément les athlètes du monde entier. Et ce jusqu’aux parquets de la NBA. Avec le temps, certains joueurs et lieux notables, comme le Rucker Park, sont devenus les emblèmes de cette tendance. Toutefois, rien n’incarne mieux cette époque que la And1 Mixtape.

L'histoire du And1 Mixtape Tour

À la fin des années 90, Set Free Richardson, un jeune DJ new-yorkais, a l’idée de filmer et compiler des highlights de streetball. Sur un fond de rap — la musique émergente à l’époque — et avec un nombre incalculable de moves flashy, le résultat respire la street culture. Mis sur VHS et nommé "And1 Mixtape", le projet rencontre alors son succès.

"Le basket et le hip-hop ont une relation symbiotique, comme aucune autre combinaison d’un genre musical et de sport. L’histoire de cette mixtape — comment des cassettes VHS de streetball, un DJ et des joueurs de streetball ont changé la culture du basket — est essentielle pour comprendre cette relation", raconte Richardson à ESPN.

Très vite, le concept évolue. Les créateurs décident alors de mettre en place le And1 Mixtape Tour. Le principe : un groupe de streeballers voyage de ville en ville pour affronter les locaux. Le tout est diffusé sur ESPN, puis compilé en highlights et vendu en DVD.

Avec l’explosion de YouTube au début des années 2000, les 10 volumes de la série finissent par faire le tour du monde. Les mixtapes deviennent ainsi un incontournable pour tous les fans et joueurs de basket. Jusqu’en France, on veut imiter les moves de Hot Sauce, The Professor, Alimoe, Escalade ou encore Skip To My Lou.

"Ce moment dans le temps est un morceau de culture extraordinaire. Et son impact dans le monde de la musique et du sport est indéniable. Des géants du sport, qui venaient de plusieurs quartiers, se réunissaient et ils n’ont pas contribué qu'à l’élévation du basket, mais aussi à celui de l’esprit de la communauté", souligne Set Free Richardson.

Plusieurs joueurs ont donné une interview à ESPN dans le cadre du documentaire. En effet, Isiah Thomas, Iman Shumpert, Kemba Walker, Lou Williams, Fat Joe et d’autres apparaîtront à l’écran pour parler de leur lien avec And1. "The Greatest Mixtape Ever" sortira le 1er juin sur ESPN. Il sera sans doute disponible en rediffusion sur Disney+, qui a récupéré la bibliothèque 30 for 30.

