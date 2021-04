Andre Drummond a le pire surnom de toute la NBA et il n’y peut rien

Certains joueurs ont le don de donner des surnoms parfaits à d'autres, comme Shaquille O'Neal et ce fameux jour où il a décrété que Paul Pierce était "The Truth" ou que Dwyane Wade était "Flash". Certains s'affublent eux-mêmes d'un surnom flatteur, comme LeBron James et son "Chosen One". D'autres ne choisissent pas et héritent parfois d'un truc pas fou fou... C'est le cas d'Andre Drummond.

Le pivot des Los Angeles Lakers a confirmé à Jared Weiss que le surnom "Big Penguin", aka "Gros Pingouin", était bien le sien.

"Ecoutez, je ne sais pas d'où ça vient... LeBron est venu me voir pour demander si mon surnom était bien Big Penguin. Je lui ai répondu que je ne savais pas comment ça avait commencé ou même qui avait trouvé le surnom. Tout ce que je sais, c'est que quelqu'un a dû découvrir que le pingouin était l'un des mes animaux préférés et a collé ça à 'big'. Je pense qu'il me faut trouver un surnom plus agressif que Big Penguin, mais les gamins peuvent continuer de m'appeler comme ça", a plaisanté Drummond.

Andre Drummond a joué 5 matches avec les Los Angeles Lakers pour 9.2 points et 9.2 rebonds de moyenne. Il s'était blessé à l'orteil dès sa première apparition et a dû attendre un peu avant de vraiment débuter son aventure avec les Purple and Gold.

Andre Drummond, les Los Angeles Lakers peuvent souffler