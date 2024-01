Andre Iguodala était-il la taupe des Warriors… avant même d’y jouer ?

Les fans des Warriors savent ce qu'ils doivent à Andre Iguodala, qui a fêté ses 40 ans dimanche. MVP des Finales 2015 après avoir défendu le plomb sur LeBron James, quadruple champion NBA avec Golden State, le jeune retraité n'a toutefois pas laissé que de bons souvenirs à ses anciens coaches. George Karl, qui l'a eu pendant une saison aux Nuggets avant de le voir partir à Golden State en 2013, semble penser que le rôle d'Iguodala dans l'élimination de Denver par les Warriors la saison suivante est de son fait...

"40 ans ? C'est impressionnant. J'avais entendu dire que les taupes ne vivaient pas plus de 5 ou 6 ans dans la nature", a tweeté l'ancien Coach of the Year.

A l'époque, Mark Jackson, qui était le coach des Warriors, avait expliqué qu'il avait une "taupe" chez les Nuggets qui lui expliquait la tactique et les plans de jeu de George Karl. Ce dernier pense qu'il s'agit d'Andre Iguodala, qui allait apparemment à l'église avec certains joueurs des Dubs et leur très pieux ex-coach pendant les playoffs.

Iguodala n'ayant jamais démenti cette information, il se peut qu'elle ne soit pas si éloignée de la réalité...