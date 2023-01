Les Warriors vont récupérer un vétéran

Andre Iguodala fait partie des meubles aux Golden State Warriors. Il est pour les Californiens ce qu’Udonis Haslem est au Miami Heat, sans avoir la même longévité. Mais à 38 ans, le vétéran continue de prendre des chèques et d’apporter sa science au sein du vestiaire des champions en titre. Il va aussi pouvoir les aider un peu sur le terrain à partir de ce soir.

En effet, l’ancien MVP des finales (2015) va effectuer ses débuts contre le Orlando Magic. Il n’a pas encore joué cette saison en raison d’une blessure à la hanche. Les Dubs préfèrent ne prendre aucun risque avec lui afin de l’avoir en forme pour les playoffs.

« Je ne suis pas inquiet pour sa production. Je sais qu’il nous aidera à gagner », assure Steve Kerr.

Andre Iguodala sera limité dans ses minutes. Pas sûr qu’il apporte beaucoup sur le parquet mais sa présence peut parfois aider les Warriors à mieux traverser les passages sans leurs titulaires. En effet, leur banc est plus faible que l’an passé. Mais la franchise reste sur quatre victoires consécutives et tout renfort est bon à prendre. Surtout qu’un certain Stephen Curry ferait lui aussi des progrès et pourrait revenir d’ici quelques semaines.