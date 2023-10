Andrew Wiggins aux JO avec le Team Canada ?

Membre clé du sacre des Golden State Warriors en 2022, Andrew Wiggins a connu une saison plus mouvementée l'an passé. L'ailier All-Star a manqué plusieurs semaines en fin d'exercice en raison d'un grave souci personnel et il n'a pas eu le même impact en playoffs. Mais il est déterminé à revenir fort cette saison. Il s'est fixé plusieurs objectifs : redevenir All-Star, intégrer l'un des meilleurs cinq défensifs de l'année et... jouer les Jeux Olympiques de Paris en 2024.

Ce serait une belle recrue pour la formation entraînée par Jordi Fernandez. Les Canadiens, menés par un grand Shai Gilgeous-Alexander, ont fini troisième de la dernière Coupe du Monde en battant notamment Team USA lors de la petite finale. Et ce pour leur première campagne vraiment sérieuse. Le tout sans Jamal Murray. Et donc sans Andrew Wiggins. Avec la progression des jeunes talents du pays plus les renforts des deux champions NBA, le Team Canada pourrait débarquer avec une armada dans la capitale française.