Andrew Wiggins et le Canada, le rendez-vous manqué

Sur le papier, le Canada est l'une des équipes les plus redoutables de la planète. Avec 11 joueurs NBA sur les 14 retenus dans ce que la Fédération espère être le noyau dur des futures compétitions, il y a de quoi être ambitieux. Mais si dans cette liste on retrouve Shai Gilgeous-Alexander, phénoménal avec OKC cette saison, RJ Barrett ou Luguentz Dort, un gros nom manque à l'appel : celui d'Andrew Wiggins.

Interrogé sur cette absence, qui serait forcément préjudiciable pour la Coupe du monde 2023 et les Jeux Olympiques 2024, l'ailier des Warriors a été franc.

"Ils voulaient un engagement sur le long terme. A l'heure actuelle, ma priorité va aux Warriors. J'ai des enfants, une famille et une vie en dehors du basket. Donc m'engager pour trois ans à la fois avec Golden State et le Canada, ça n'aurait aucun sens pour moi. Je dois passer la saison avec les Warriors et l'été je veux pouvoir décider. J'adorerais jouer avec l'équipe si elle se qualifie pour les Jeux Olympiques, mais je ne peux pas donner mon accord pour trois ans, vous comprenez. S'ils ne m'intègrent pas à l'équipe, ça ne m'empêchera pas de dormir. Ce sera de leur responsabilité".

Pas très patriote comme approche... Mais au moins Andrew Wiggins s'est montré clair avec le sélectionneur Nick Nurse, qui n'a pas pour autant exclu que des joueurs non-présents dans cette liste soient appelés. Simplement, il a expliqué que les joueurs en question, dont Wiggins, devraient "espérer qu'il reste une place pour eux" s'ils veulent venir.

Que ce soit au Mondial (en Indonésie, au Japon et aux Philippines) ou pour les Jeux Olympiques (à Paris), on a quand même envie de voir chaque nation en pleine possession de ses moyens. Et ce Canada en mode full force est forcément intrigant...

