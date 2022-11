Andrew Wiggins, son hommage pour la magie de Stephen Curry

Dans le début de saison moyen des Golden State Warriors, Andrew Wiggins surnage avec Stephen Curry. Sur la lancée de ses belles Finales NBA, l'ailier confirme son nouveau statut : celui d'un All-Star dans cette Ligue.

En plus d'avoir un impact des deux côtés du parquet, le Canadien affiche de bonnes moyennes. Il tourne à 19,1 points (à 50,6% aux tirs), 5,5 rebonds et 2,1 passes décisives par match. Des copies solides et surtout assez constantes.

Mais de son côté, Wiggins sait qu'il se trouve dans un contexte très favorable pour performer. Grâce notamment à Curry.

"Il est magique sur le parquet. En jouant à ses côtés, il rend tout simplement la vie des autres bien plus facile. Il attire énormément l'attention des défenseurs. Donc nous avons simplement besoin d'être prêts à tirer, à faire la bonne action. Et il y aura toujours cette attention autour de lui, car il est comme ça", a résumé Andrew Wiggins face à la presse.

Il faut dire que depuis le coup d'envoi de cet exercice, Stephen Curry, en feu, ne pousse pas les défenses adverses à l'oublier... Et avec un leader à ce niveau, Andrew Wiggins et ses partenaires risquent d'en profiter pour briller dans les prochaines semaines.

