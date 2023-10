Il ne s'agit pas d'un secret, les Golden State Warriors ont connu des problèmes en interne l'an dernier. Dans le vestiaire des Dubs, il existait une fracture entre les anciens et les jeunes. Le symbole de cette tension ? L'accrochage entre Jordan Poole et Draymond Green avant même le début de la saison 2022-2023. Présent tout au long de la saison, Andrew Wiggins a vu le dysfonctionnement du vestiaire des Dubs.

Pour autant, le Canadien refuse de désigner Poole, envoyé aux Washington Wizards cet été, comme le grand responsable de cette situation. Pour l'ex-joueur des Minnesota Timberwolves, son ancien coéquipier ne doit pas devenir le bouc-émissaire d'un contexte global.

"Je ne pense pas que ce soit la faute de Jordan si l'équipe n'était pas connectée. J'ai l'impression que c'était donc dû à un tas de choses. Je n'étais pas là depuis longtemps, mais j'aime à penser que je suis l'un des éléments clés de l'équipe.

Sur le plan défensif et aussi offensif, et que j'aide l'équipe de toutes les manières possibles. J'espère que cette année, tout le monde restera en bonne santé et que nous aurons une année d'enfer", a sobrement répondu Andrew Wiggins en conférence de presse.

Avec le trade de Poole, les Warriors ont voulu remettre de l'ordre dans le vestiaire. En plus de régler un futur problème sur le plan financier au niveau du CBA. A Andrew Wiggins et ses partenaires de trouver la bonne alchimie sur cette saison.

Andrew Wiggins, la fierté des Warriors