Les Warriors frustrés par Andrew Wiggins ?

Début de saison délicat pour les Golden State Warriors. Entre les blessures et les soucis d'adresse de certains cadres, les champions 2022 n'ont gagné que 8 de leurs 18 premiers matches. Parmi les joueurs pointés du doigt, on retrouve Andrew Wiggins. Le Canadien évolue à un niveau bien inférieur à celui qui était le sien lors de sa saison All-Star, celle du titre. Selon ESPN, une partie de l'organisation lui reprocherait de ne pas avoir pris le temps de se remettre dans une condition physique optimale après avoir manqué deux mois pour un motif personnel en fin de saison dernière.

Il affiche pour l'instant ses plus mauvaises statistiques depuis son arrivée en NBA : il tourne à 12,8 points et 4,4 rebonds par match à 43% aux tirs et 26% à trois-points. Andrew Wiggins est tout de même un petit mieux sur ses 6 dernières sorties puisqu'il compile 17,5 points à 49% et 40% derrière l'arc. Peut-être tout simplement le rythme qui revient... il serait temps.