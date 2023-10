Angel Reese devient la nouvelle égérie de Reebok

Reebok a annoncé en grandes pompes cette semaine l'arrivée de Shaquille O'Neal et Allen Iverson aux postes de président et vice président des de la division basketball de la marque, et c'est un juste retour des choses au regard de l'héritage laissé par ces deux légendes dans le monde de la sneaker. Shaq Attack et Shaqnosis pour l'un, Question pour l'autre, autant de silhouettes qui ont laissé une empreinte durable et toujours d'actualité en terme de sorties.

Sans perdre une seconde, la marque de Boston a officialisé l'arrivée dans son roster de la très populaire joueuse universitaire Angel Reese. L'intérieure de Louisiana State University (ancienne fac de Shaq, tout sauf un hasard) et championne NCAAW en titre a toujours eu un lien particulier avec la légende des Lakers qui continue de lui servir de mentor. Un passage de témoin symbolique entre deux personnalités très fortes et charismatiques.

"Je suis honorée de travailler avec un de mes plus ancien mentor, et avec une marque que j'admire depuis mon plus jeune âge" a déclaré la joueuse. "Je suis plus qu'honorée de leur confiance et de faire partie de cette nouvelle génération qui continuera de faire vivre cet héritage".

Cet automne verra donc l'arrivée de collections lifestyle, mode et performance mises en avant par Angel Reese pour permettre à d'autres athlètes féminines de briller, ce qui est une superbe nouvelle.