Les Los Angeles Lakers vont devoir se poser les questions qui fâchent durant l'intersaison. Le cas des trois stars de l'équipe, LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook, est un sujet délicat. Certains imaginent LeBron demander son trade, alors que l'on sait que le front office saisira la moindre opportunité de se séparer de Russell Westbrook et de son contrat catastrophique. Quid de Davis ?

L'intérieur All-Star ne parvient plus à être fiable physiquement et lorsqu'il est apte à jouer, on ne retrouve plus le joueur ultra-dominant et complet qui a permis aux Lakers d'être sacrés champions en 2020 dans la bulle de Disneyworld. Les Los Angeles Clippers avaient eux aussi songé à passer à l'action pour Anthony Davis à l'époque où ce dernier avait demandé son trade aux Pelicans. Mais après réflexion, la direction de la franchise n'a pas eu assez confiance en "Unibrow" pour envoyer une offre aussi mirobolante que celle qui leur a permis de recruter Paul George en provenance d'Oklahoma City.

"Une source bien informée au sein des Clippers m'a dit qu'à l'époque où Anthony Davis était disponible, la franchise ne pensait pas qu'il était un leader, ni qu'il était 'tough'. Ils l'ont toujours trouvé doué, mais ils ne l'imaginaient pas éviter les blessures et ils considéraient qu'il ne travaillait pas assez. Leur conclusion, même s'ils l'aimaient bien, c'était qu'il avait besoin d'être dans le rôle du suiveur et pas du leader, car il en était incapable", raconte Colin Cowherd dans son podcast de la semaine.

En recrutant Kawhi Leonard et Paul George, les Clippers n'ont tout de même pas réussi à éviter les blessures, loin de là. Leur posture au moment de s'interroger sur le recrutement de Davis ne trouvera sa justification que s'ils parviennent à remporter un titre avec ce tandem, sans que les Lakers n'en remportent un autre sous cette version...

