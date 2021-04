Anthony Davis, encore des nouvelles qui font grincer des dents…

Oh que la saison se complique pour les Los Angeles Lakers. Ils ont perdu 6 de leurs 9 derniers matches alors que leurs deux superstars, LeBron James et Anthony Davis, manquent toujours à l’appel. Et le plus inquiétant, c’est qu’ils ne sont pas prêts de revenir. Le King souffre d’une sévère entorse de la cheville tandis que son jeune coéquipier est blessé au mollet. Et apparemment, la situation d’AD ne s’arrange pas.

Frank Vogel révèle donc que son intérieur est loin de faire son retour. Alors qu’il a déjà raté les sept dernières semaines… ça sent de moins en moins bon cette histoire. Souvent habitué aux petits pépins physiques, Anthony Davis a rarement été écarté des parquets aussi longtemps. Le problème, c’est que les Lakers auraient bien besoin de lui – ou de James bien sûr – pour relever le navire qui coule.

Frank Vogel says Anthony Davis (calf strain) is still “a ways away” from returning. Tuesday will mark seven weeks since Davis’ last appearance for the Lakers. — Christian Rivas (@RadRivas) April 4, 2021

La franchise californienne est descendue au cinquième rang de la Conférence Ouest et elle est désormais menacée par les Portland Trail Blazers. Non seulement ils peuvent continuer à chuter à descendre au classement mais, en plus, Anthony Davis risque d’avoir très peu de temps pour se remettre en route juste avant des playoffs qui s’annonce compliqué sans l’avantage du terrain.

Anthony Davis « encore loin » d’un retour, ça se complique pour les Lakers…