Une blessure plus alarmante que prévue pour Anthony Davis ?

Selon Brian Windhorst, il est possible qu'Anthony Davis soit absent des parquets NBA pendant un bon moment.

Anthony Davis enchaînait enfin les matches et il retrouvait le niveau qui était le sien dans la bulle Disney lors du sacre des Los Angeles Lakers, à savoir celui de l'un des meilleurs joueurs du monde. Trop beau pour être vrai, ou trop beau pour durer… l'intérieur All-Star s'est blessé au pied. Il est annoncé indisponible pour une durée indéterminée avec potentiellement plusieurs semaines d'absence. Mais l'insider ESPN Brian Windhorst craint qu'il s'agisse d'un pépin plus sérieux.

"Il ne va pas manquer juste un match ou deux, il va être absent longtemps. Espérons pour lui qu'il réagisse au traitement et que ça suffise pour le soigner. Ce n'est pas une entorse de la cheville ou du pied. De ce que je comprend, c'est quelque chose de plus inquiétant que ça."

La manière dont il aborde le sujet laisse penser qu'Anthony Davis est face à deux options : des traitements qui, sur la durée, peuvent l'aider à rejouer ou une opération. Et s'il venait finalement à opter pour la deuxième solution, ce serait peut-être synonyme d'une fin de saison. Bon, ça ne reste que des hypothèses et même un peu d'extrapolation. Les prochaines semaines nous donneront plus d'indications. Mais il ne faut visiblement pas s'attendre à le revoir de si tôt avec la tunique des Lakers.

Anthony Davis absent pour une durée indéterminée