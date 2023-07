Anthony Davis et les Lakers, une prolongation inévitable ?

Les Los Angeles Lakers ont fait le choix de la continuité cet été. Avec les prolongations d'Austin Reaves, de Rui Hachimura et de D'Angelo Russell, les Californiens ont conservé le groupe formé autour de LeBron James et d'Anthony Davis. En ajoutant en plus quelques recrues intéressantes comme Gabe Vincent ou encore Taurean Prince.

Sur le court terme, l'objectif reste donc de miser sur le duo James-Davis. Et sur le long terme, avec le King qui se rapproche doucement de la retraite, les Angelenos veulent se reposer sur AD. Justement, sur cette intersaison, l'intérieur se retrouve éligible à une extension.

D'après les informations du journaliste d'ESPN Dave McMenamin, un accord semble très probable entre les deux parties ! Avant le début du training camp, les Lakers devraient parvenir à verrouiller Davis pour plusieurs années.

Sans surprise, la formation californienne a apprécié les récentes performances de l'ex-joueur des New Orleans Pelicans. En bonne santé, il a encore démontré qu'il restait l'un des meilleurs joueurs de la NBA.

De plus, les Lakers ne peuvent pas se permettre de prendre le risque de le perdre. Dans un an, Anthony Davis, en déclinant son "option", sera potentiellement libre. Pour éviter de se retrouver sous pression, Los Angeles va donc chercher à le prolonger

