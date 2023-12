Anthony Davis secoue des Lakers en chute libre…

Les Los Angeles Lakers ont totalement perdu le fil depuis la NBA Cup. Sacrée lors de ce tournoi, la franchise californienne ne parvient pas à retrouver du rythme en saison régulière. Anthony Davis et ses coéquipiers restent ainsi sur 5 défaites et 1 victoire sur les 6 derniers matches.

Longtemps bien placés à l'Ouest, les Lakers se retrouvent désormais à la 10ème position. Et pour rester dans la course aux Playoffs, cette mauvaise série va rapidement devoir s'arrêter. Conscient de cette réalité, AD a commencé à secouer ses partenaires.

Il faut un vrai sentiment d'urgence à Los Angeles.

"C'est la saison de la NBA. Il y aura des hauts et des bas. Pour l'instant, nous sommes dans cette période creuse. Nous devons juste continuer à nous battre et à jouer dur. Il faut jouer avec de l'énergie, faire les efforts et il faut considérer le prochain match comme une victoire obligatoire.

Nous devons continuer à nous battre et à trouver des moyens de gagner. Après 30 matches, je pense qu'il est encore difficile de faire un bilan, mais nous savons ce que nous pouvons faire. Nous avons montré ce que nous pouvions faire.

Et nous avons aussi montré que si nous ne faisons pas ce qu'il faut pour réussir, nous allons continuer à perdre", a prévenu Anthony Davis face aux médias.

Contre l'Oklahoma City Thunder, les Lakers devraient retrouver le duo LeBron James - Anthony Davis. Avec un succès "obligatoire" selon l'intérieur. Pour Los Angeles, il est vraiment temps de réagir.

