Anthony Edwards a pris la NBA d'assaut par sa spontanéité, sa fraîcheur et son énorme talent. Alors qu'il débutera sa troisième saison dans la ligue dans quelques mois, l'arrière des Minnesota Timberwolves transpire toujours la confiance et l'ambition, comme il l'a confirmé dans un entretien avec Complex Sports.

Edwards a des objectids assez clairs, que ce soit sur le plan individuel ou collectif.

"Personnellement, je veux être titulaire au All-Star Game. Je veux aussi que mes moyennes grimpent, gagner beaucoup de matches et aller loin en playoffs. KAT a dit que cette saison c'était le titre ou l'échec pour nous. Je suis d'accord à 100%, ça viendra avec du temps, du travail et du dévouement. Ces trois choses-là, je les ai en moi et j'ai le sentiment que ça va me mener au sommet.

J'ai encore besoin d'une saison mais après ça, je serai dans la conversation du meilleur joueur de la ligue".