Anthony Edwards, les grandes attentes des Wolves en 2023-2024

Le projet va prendre un tournant chez les Minnesota Timberwolves. A 22 ans, Anthony Edwards va désormais avoir le rôle de franchise player chez les Wolves. L'an dernier, la hiérarchie dans cette équipe était encore un peu floue, notamment par rapport à Karl-Anthony Towns.

Mais après la progression d'Edwards, les rôles vont bel et bien évoluer. Charmé par l'attitude de l'Américain avec Team USA lors de la Coupe du monde cet été, le président de Minnesota Tim Connelly a de grandes attentes envers le jeune talent.

"C'est un gars formidable. Et les gens qui l'entourent sont formidables. Il aime la ville, il aime l'organisation. Lui et l'entraîneur Chris Finch ont un lien spécial. C'est un coéquipier positif, ce qui, à notre époque, n'est pas toujours la règle.

C'est parfois l'exception. Il encourage toute l'équipe et nous ne pourrions pas être plus chanceux de l'avoir. Et je pense qu'il va avoir une année monstrueuse, il est prêt pour ça", a ainsi analysé le dirigeant dans les colonnes de The Athletic.

Anthony Edwards représente désormais la clé du développement de cette équipe. Avec KAT et Rudy Gobert pour l'épauler, il va devoir prendre ses responsabilités pour viser une qualification en Playoffs sur cet exercice 2023-2024.

Anthony Edwards, Jarred Vanderbilt voit très loin pour son futur