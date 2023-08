Anthony Edwards change de numéro, promet du lourd et voit KAT “au niveau MVP”

Anthony Edwards a accordé un entretien à Shams Charania de The Athletic cette semaine, notamment pour lui annoncer qu'il allait changer de numéro de maillot. Jusque-là affublé du #1, le All-Star des Minnesota Timberwolves a souhaité récupérer le #5 qu'il portait avant son arrivée en NBA, notamment avec l'université de Georgia. Lorsqu'il a été drafté par les Wolves en 2020, Malik Beasley était le détenteur du #1. Beasley étant désormais un joueur des Milwaukee Bucks (après des passages par Utah et Los Angeles), Edwards a eu la possibilité de switcher.

Qu'attendre d'Anthony Edwards avec ce numéro 5 désormais ?

"Beaucoup plus de choses athlétiques, de dunks et surtout un niveau de jeu différent. J'ai mon numéro maintenant ! Pour ce qui est des choses individuelles, je pense plutôt aux choses en lien avec l'équipe. Je veux atteindre les 50 victoires cette saison, que KAT soit à un niveau de MVP, que Jalen (McDaniels) soit le meilleur 3 and D de la ligue, même s'il est plus que ça, que Rudy soit le Defensive Player of the Year... Ce sont des choses qui sont censées se produire".

Anthony Edwards a indiqué qu'il essaierait d'être un leader par l'exemple, lui qui débutera sa quatrième saison en NBA en octobre prochain.

