Anthony Edwards s’enfile plus de 21 paquets de chips par semaine

Anthony Edwards semble encore passer un cap cette saison. Le jeune homme tourne à plus de 24 points par match et il est le leader d'une équipe des Minnesota Timberwolves qui est toujours en course pour les playoffs. Et pourtant, ça ne l'empêche pas de continuer à se faire plaisir une fois à la maison. En s'enfilant des paquets de chips à la chaîne. Il est fan des "Chester Hot Fries" et il en mangerait 21 par semaine, voire plus, selon ses propres déclarations.

Anthony Edwards says he eats 21 bags of Chester's Hot Fries a week 😳 @theantedwards_ "Probably more though, for real." (via @GQSports) pic.twitter.com/WcgNZCK42O — 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 (@sportingnews) January 30, 2023

On comprend maintenant pourquoi Karl-Anthony Towns voulait qu'Edwards commence à faire gaffe à son alimentation.