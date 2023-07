Anthony Edwards est All-Star depuis la saison dernière, mais cet accomplissement individuel ne lui suffit pas. L'arrière des Minnesota Timberwolves veut passer un cap collectivement et voir son équipe devenir compétitive en playoffs. Dans une interview accordée à Heir, Edwards a même avoué avoir une idée très précise de ce qu'il attendait la saison prochaine et même de l'adversaire qu'il a le plus envie d'écarter de son chemin.

"Ce que j'attends le plus la saison prochaine ? Retourner en playoffs, clairement, et aller plus loin. Je veux affronter les Warriors. Peu importe où ce sera, mais je veux les jouer. Pourquoi ? Parce que Draymond Green fait tellement de trashtalk... C'est quasiment la seule raison".

Antony Edwards a affiché un large sourire en prononçant ces mots et il n'a pas d'animosité particulière envers Green ou les Warriors. Mais il est intéressant de noter cet objectif qu'il s'est fixé. Après les déclarations un peu perchées de Karl-Anthony Towns ces derniers mois, Edwards semble être ce qui ressemble le plus à un franchise player pour les Wolves et sa volonté devrait tracter l'équipe à l'avenir.

La saison dernière, "Ant-Man" tournait à 24.6 points, 5.8 rebonds et 4.4 passes de moyenne à 45.9%. Depuis son arrivée en NBA, il a constamment fait grimper ses stats dans tous les domaines de manière significative chaque année. Pour sa quatrième saison dans la ligue, il faut s'attendre à le voir franchir un nouveau cap et devenir incontournable, lui qui est déjà l'un des joueurs les plus divertissants du paysage.

Anthony Edwards prolonge au max, c'est lui l'avenir des Wolves