Anthony Edwards et adidas dévoilent la AE1

Nous vous avions parlé avant l'été de l'arrivée imminente d'un modèle signature offert par adidas à Anthony Edwards. Ce dernier s'est clairement affiché cet été comme le patron de la sélection US, et a confirmé son statut de superstar de la ligue. A la rentrée, il pourra donc briller avec cette AE1 qu'il a présentée en grandes pompes à Atlanta dont il est originaire.

Ant Man a vanté cette nouvelle silhouette comme un combo parfait entre vitesse et fluidité. La base est entièrement tissée avec un renfort Fuse sur l'avant du pied, d'inspiration très Yeezy. Entourée d'une cage moulée et respirante, la chaussure est censée aider Edwards à assurer ses multiples et souvent violents changements de direction. Niveau confort l'amorti BOOST devrait comme toujours faire preuve de son efficacité. Niveau look, nous sommes clairement sur de la performance et loin de la street, même si le toujours recherché logo adidas Equipment est placé en relief sur le talon.

Trois coloris de cette AE1 annoncée pour la saison hivernale ont été présentés, et nous vous laissons vous faire votre avis. De notre coté, le noir et orange pêche a notre préférence.

Les images de la adidas AE1