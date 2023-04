Anthony Edwards “like” un post qui flingue le trade de Rudy Gobert…

A quel moment les (jeunes) joueurs de cette ligue comprendront que rien ne passe inaperçu sur les réseaux sociaux ? Anthony Edwards doit quand même le savoir depuis le temps. L'arrière des Minnesota Timberwolves n'a rien posté d'offensant - lui qui a été sanctionné par la ligue en début de saison pour avoir publié une vidéo où il lâchait des insultes homophobes - mais il a mis un "like" sur un post mentionnant le transfert de Rudy Gobert. Un "like" sur un "je ne pardonnerai jamais les Wolves pour avoir fait ce transfert débile."

