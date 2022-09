Anthony Edwards s’excuse après un post homophobe

Depuis son arrivée en NBA, Anthony Edwards est une bouffée de fraîcheur et de spontanéité, sur le terrain comme en dehors. La jeune star des Minnesota Timberwolves vient de faire son premier faux pas majeur.

Edwards a été contraint de présenter ses excuses après avoir posté une courte vidéo dans sa story Instagram où on l'entend commenter la présence d'un groupe de membres de la communauté LGBT près de sa voiture.

Non seulement Anthony Edwards les décrit oralement comme des "queer ass niggas" en s'offusquant de leur proximité, mais il en a rajouté une couche sur la légende de sa vidéo.

Anthony Edwards is wild for this man 😭 pic.twitter.com/ccSkkDfe1E — HaterMuse (@HaterMuse) September 11, 2022

Rapidement conscient du bad buzz à venir, Edwards - ou probablement ses représentants - a posté un message d'excuse sur ses réseaux.

"Ce que j'ai dit était immature, blessant et irrespectueux. Je suis terriblement désolé. Il est inacceptable pour moi ou pour qui que ce soit d'utiliser ce langage d'une manière aussi blessante. Il n'y a pas d'excuse, on m'a élevé mieux que ça".

Avant d'être éduqués à la question et de se montrer plus ouverts, des joueurs comme Tim Hardaway et Draymond Green ont tenu des propos extrêmement homophobes à un moment de leur carrière. Les deux en sont revenus. Anthony Edwards est encore très jeune et nul doute qu'il aura le temps de se faire expliquer ce qui n'allait pas dans son comportement.

A voir, maintenant, si la NBA le sanctionnera pour cette sortie de route.

Tim Hardaway, d'homophobe décomplexé à avocat des droits LGBT