La saison de l’explosion pour Anthony Edwards ?

Il paraît que c’est lors de leur troisième saison en NBA que les jeunes joueurs les plus talentueux explosent. Les deux années précédentes leur permettent de prendre le rythme intense du championnat le plus relevé du monde et d’en comprendre un peu mieux les subtilités tactiques. Pour finalement passer un grand cap. Après des débuts très prometteurs, Anthony Edwards est pile à ce stade de sa jeune carrière.

Anthony Edwards serait devenu “monstrueux” pendant l’intersaison

Du coup, le voilà très attendu. Il s’est entraîné tout l’été pour se montrer à la hauteur du challenge et, selon ceux qui ont pu le voir à l’œuvre, la transformation aurait de quoi faire flipper la Conférence Ouest.

« Je bosse sur tous les aspects de mon jeu mec. Je progresse et je veux passer un cap cette année, devenir le meilleur joueur possible. Porter mon équipe le plus loin possible », confie le premier choix de la draft 2020. « J’ai l’impression d’avoir bossé extrêmement dur. Plus dur que jamais. Je suis content des résultats et j’ai hâte de voir où ça va me mener sur le terrain cette saison. »