Austin Reaves bien plus cher que ce que les Lakers l’avaient anticipé ?

Austin Reaves est sorti de nulle part et il s’est imposé comme l’un des joueurs essentiels des Los Angeles Lakers dès sa deuxième saison en NBA. Non drafté, l’arrière de 24 ans tourne à 15,4 points, 43% aux tirs, 39% à trois-points, 4,8 rebonds et 4,3 passes sur ces playoffs, le tout en ayant le deuxième meilleur différentiel de l’équipe (+6,8) derrière Anthony Davis. Sa progression est fulgurante et il pourrait très sérieusement devenir une troisième option solide dans cette ligue.

Mais les joueurs de ce calibre ont un prix. Reaves sera justement free agent (protégé) en juillet prochain et les Angelenos devront probablement payer plus cher que prévu pour le garder sous la tunique mauve et or.

« L’offre maximale que peuvent proposer les Lakers est légèrement supérieure à 50 millions sur quatre ans », révèle Shams Charania. « Je pense que des équipes qui ont de la marge sous le Cap, comme San Antonio ou Houston, vont s’intéresser à un joueur comme lui. Il y a une inquiétude du côté des Lakers parce qu’il peut potentiellement accepter une offre bien supérieure à 50 millions. »

La masse salariale de la franchise californienne est déjà blindée et c’est pourquoi elle ne peut pas forcément proposer plus d’entrée à son joueur. Mais elle peut éventuellement dégraisser l’effectif pendant la Free Agency. Surtout, elle dispose du droit de s’aligner sur n’importe quelle offre qui sera faite à Austin Reaves.

Il n’est pas impossible qu’une équipe lui propose 98 millions sur quatre ans, soit le maximum pour un joueur dans sa situation. Des formations en reconstruction auront l’espace sous le Cap pour l’ajouter à leur base de jeunes.

« Oui, je veux rester aux Lakers », déclarait d’ailleurs Reaves. « Ce sont eux qui m’ont donné ma première opportunité. J’ai grandi en étant un grand fan des Lakers et de Kobe Bryant. C’est spécial pour moi de jouer ici, j’espère y rester toute ma carrière. »

Les Lakers le conserveront sans doute, quel que soit le prix, quitte même à laisser filer D’Angelo Russell. Mais ils ne s’attendaient sans doute pas à ce que Reaves s’affirme comme leur troisième contrat max. Ce sera ensuite à lui de confirmer une fois son contrat signé.

