Véritable révélation de la saison 2022-2023 chez les Los Angeles Lakers, Austin Reaves a crevé l'écran. Particulièrement à son avantage à partir de février, le jeune homme a passé un nouveau cap en Playoffs. De retour chez les Angelenos lors de deadline des trades, D'Angelo Russell a ainsi assisté à l'épanouissement de son jeune coéquipier.

Et sans évoquer les qualités sportives du talent de 25 ans, le meneur de jeu a été surtout impressionné par sa personnalité. Avec une énorme confiance en lui, Reaves a donc une vraie mentalité de "tueur" pour l'ex-joueur des Minnesota Timberwolves.

"Un tueur ! Un tueur ! Oh mon dieu, Austin est un tueur. Quand j'ai joué la première fois contre lui, je ne le connaissais pas vraiment comme ça. (...) Je l'ai vu en action, je me suis dit qu'il avait un truc en plus.

Il ne s'enflamme jamais sur ses bonnes performances. Il est toujours en mode : 'Ouais, je peux faire ça. Je suis prêt pour ça'. Ils ont probablement la tendance à le discréditer à cause de sa couleur de peau. Mais il a ce qu'il faut", a assuré D'Angelo Russell pour le podcast de Patrick Beverley.

Prolongé pour 56 millions de dollars sur 4 ans cet été, Austin Reaves est un joueur extrêmement valorisé chez les Lakers. Et au quotidien, il a visiblement fait ses preuves auprès de ses partenaires. Au point de choquer D'Angelo Russell.

Austin Reaves, les Spurs voulaient sortir le grand jeu mais…