James Harden n'avait pas franchement le sourire au sortir du game 7 perdu par les Sixers à Boston. Mais à défaut d'autres stars en difficulté dans la ligue, le MVP 2018 a son avenir entre les mains. Et celui-ci pourrait bien s'écrire dans un endroit familier, là où il a accédé à la célébrité et au statut de membre du club des 75 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, Harden est "très sérieux" quant à la possibilité de rejoindre les Houston Rockets en tant que free agent lorsque le marché sera ouvert.

Woj indique que quelle que soit l'issue de la loterie pour les Rockets dans la nuit de mardi à mercredi - c'est à dire l'occasion de drafter ou non Victor Wembanyama - cela ne changera rien aux intentions du "Bearded One". Il n'a évidemment pas encore donné son accord et il n'est pas impossible qu'il tente de remettre le couvert sur un contrat court avec Philadelphie. Mais le son de cloche commence à devenir insistant et s'était déjà fait entendre en cours de saison. Il n'y a pas de fumée sans feu et, que cela se fasse ou non, il y a clairement un intérêt commun.

"Houston serait le moyen pour James Harden d'obtenir l'argent garanti à long terme qu'il aimerait que Philadelphie lui offre. Mais je n'irais pas jusqu'à dire que c'est son seul intérêt. Il est très sérieux quant à un retour", a expliqué Wojnarowski sur le plateau de "Get Up" sur ESPN.

Le contexte sera évidemment différent entre des Rockets avec Wembanyama ou une version sans le Français. La présence du prospect le plus attendu depuis LeBron James pourrait bien pousser des joueurs à rejoindre le projet pour rendre Houston compétitif plus rapidement. On n'en est pas encore là. D'abord, place à la loterie, mercredi à 2h30 du matin.

James Harden, une faillite régulière dans les matches les plus importants