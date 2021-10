Les Lakers récupèrent aussi Avery Bradley…

Les Los Angeles Lakers ont décidé de s'armer jusqu'au bout de leur banc cette saison. Déjà bien renforcés pendant l'intersaison, les Angelenos ont ajouté Avery Bradley à leur effectif hier.

The Los Angeles Lakers have claimed Avery Bradley off waivers, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 18, 2021