Pourquoi Bam Adebayo a raison d’être frustré pour le DPOY

Les équipes qui terminent en tête de leur Conférence trustent habituellement les places de finalistes parmi les trophées de fin de saison. Les Phoenix Suns ont trois candidats : Monty Williams pour le COY, Cam Johnson pour le 6th Man et Mikal Bridges pour le DPOY. Son penchant à l’Est, le Miami Heat, n’en a que deux : Tyler Herro pour le meilleur sixième homme et Erik Spoelstra pour les coaches. Les Floridiens auraient pourtant pu figurer sur les mêmes catégories si Bam Adebayo avait été cité parmi les meilleurs défenseurs.

Marcus Smart DPOY, une première depuis 1996

Le pivot All-Star ne figurait même pas parmi les trois premiers joueurs classés. Marcus Smart l’a emporté devant Bridges et Rudy Gobert. Une injustice pour Bam.

« C’est un manque de respect. Je pense que je peux très bien faire ce que font deux des trois finalistes. Mais ils jouent tous les trois plus souvent que moi sur le réseau national. Ils ont plus d’attention. Les gens parlent plus souvent d’eux alors que personne ne parle de nous. »

Son argument est quand même ironique alors qu’il parle tout de même d’un joueur de Phoenix et d’un autre d’Utah, deux équipes peu exposées de manière générale. Gobert s’est même souvent plaint de ne pas assez pris en compte juste parce qu’il jouait pour le Jazz. En tout cas, Spoelstra est venu défendre son joueur.

« Je suis vraiment très surpris que Bam ne soit pas parmi les finalistes. Je ne sais pas ce que les gens regardent. En plus, il a joué suffisamment de match. »

Le coach a mis le doigt sur le problème, même s’il essaye de nous faire croire le contraire. Bam Adebayo a été souvent blessé et il n’a joué que 56 matches cette saison. C’est quand même léger pour prétendre à un trophée. Il est là, le vrai point noir, plus que les rencontres diffusées ou non sur le réseau national. Plusieurs journalistes ont d’ailleurs justifié son absence par son nombre de matches ratés.

Par contre, il est clairement l’un des meilleurs défenseurs de la ligue. Si ce n’est le meilleur. Il peut faire aussi bien du Rudy Gobert que du Draymond Green. Il peut réellement défendre sur cinq positions. D’ailleurs, c’est le joueur le plus efficace sur les switches cette saison. Et Trae Young, limité à 8 points et 12 tirs, en a fait les frais lors du Game 1 entre Atlanta et Miami. Bam Adebayo n'est peut-être pas le DPOY mais s'il fallait choisir un défenseur pour aller au bout en playoffs, ce serait lui (ou Green).