Bam Adebayo se révolte pour porter le Heat !

Le résultat de la nuit, celle de Bam Adebayo :

Heat @ Celtics : 109-103

Le Miami Heat avait une revanche à prendre ! Après avoir perdu l'avantage du terrain avec un Game 2 totalement raté à domicile, les Floridiens ont ainsi réagi sur le parquet du TD Garden. Avec la manière, les hommes d'Erik Spoelstra l'ont donc emporté (109-103) à l'occasion du Game 3. Un match marqué par le réveil de Bam Adebayo !

Dès le début de la partie, le Heat a annoncé la couleur : un 39-18 sur le premier quart-temps. Agressifs, les Floridiens ont rapidement étouffé leurs adversaires. Et surtout, Adebayo (31 points, 10 rebonds), plutôt discret ces dernières semaines, s'est tout de suite mis en action.

Malgré un retard de 15 points à la pause, les Celtics ont eu le mérite de ne jamais rien lâcher. Jaylen Brown (40 points) et Al Horford (20 points, 14 rebonds) ont notamment été irréprochables. Et avec l'absence de Jimmy Butler, touché au genou, en seconde période, Boston semblait ensuite capable de renverser la partie.

Mais malgré un retour à 1 point, les Celtics ont été trop brouillons. A l'image d'un Jayson Tatum (10 points) décevant, les troupes d'Ime Udoka ont multiplié les imprécisions dans les moments importants. Au final, cette équipe a été plombée par ses ballons perdus : 23.

The @MiamiHEAT's 19 steals are the most in a Playoff game since 2015! https://t.co/1b9tXiKIY3

— NBA.com/Stats (@nbastats) May 22, 2022