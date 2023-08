Bam Adebayo le clame haut et fort : il veut le DPOY !

Depuis plusieurs années, Bam Adebayo s'impose, sans le moindre doute possible, comme l'un des meilleurs défenseurs de la NBA. Mais jusqu'à maintenant, l'intérieur du Miami Heat n'a jamais reçu le trophée de Defensive Player of the Year.

Souvent bien placé, le joueur de 26 ans a subi la domination de Rudy Gobert (lauréat à trois reprises) dans ce domaine à son poste. Et sur les deux dernières années, il n'a même pas réussi à intégrer les finalistes.

Lors d'un entretien à Playmaker HQ, Adebayo ne l'a pas caché : cette récompense individuelle représente un objectif.

"Tout le monde regarde toujours la dernière colonne des statistiques. Combien de points marqués par ce joueur sur ce match ? Et les gens oublient que l'autre côté du terrain existe car on se trouve dans l'industrie du divertissement.

Pour moi, c'est donc la volonté, la passion et la mentalité qui comptent. Par rapport à ce que j'ai vécu, je sais que c'est l'un des domaines (la défense, ndlr) où j'excelle. Je veux être élu DPOY afin d'avoir ce trophée", a assumé Bam Adebayo.

Sur le papier, Bam Adebayo a les qualités pour remporter cette distinction. Mais la concurrence s'annonce rude dans les années à venir, avec de jeunes talents dans ce domaine comme Jaren Jackson Jr ou encore Evan Mobley.

Ce workout fou qui a convaincu Miami de drafter Bam Adebayo