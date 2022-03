Blessure typique du basketteur, l’entorse de la cheville peut avoir des conséquences plus ou moins graves. Pour vous aider à mieux réagir en cas d’entorse et éviter les récidives, nous vous proposons un guide pratique.

La cheville qui se tord anormalement à la réception d’un saut. Une scène qui fait malheureusement partie du quotidien des joueurs et joueuses de basket. L’entorse de la cheville qui se traduit par une lésion des ligaments de la cheville peut-être plus ou moins grave selon les cas.

Les différents niveaux de gravité d’une entorse

En général, la gravité d’une entorse de la cheville est classée en trois catégories :

Entorse bénigne : il s’agit d’un léger étirement d’un ou de plusieurs ligaments entourant la cheville. Ce type d’entorse est également appelé « foulure ». Les symptômes sont éventuellement un léger gonflement de la cheville, une légère douleur et une légère difficulté pour la marche.

Déchirure incomplète des ligaments (entorse moyenne) : un ou plusieurs ligaments ont été endommagés suite à la torsion. Les symptômes sont un gonflement de la cheville qui sera souvent accompagné d’une ecchymose (un bleu). La marche est quasiment impossible et très douloureuse.

Rupture des ligaments de la cheville (entorse grave) : un ou plusieurs ligaments de la cheville sont rompus. Les symptômes sont un gonflement immédiat de la cheville, un bruit sec après le choc, une forte douleur et une incapacité à poser le pied blessé.

La fracture de la cheville est plus rare au basket mais elle peut se produire. Il ne s’agit plus d’une lésion d’un ligament mais d’une fracture de l’os de la cheville. Les symptômes sont un déplacement des os, une forte douleur et une incapacité à marcher.

A noter également qu’il existe différents types d’entorse : l’entorse externe (atteinte des ligaments latéraux externes de la cheville), l’entorse interne (qui touche les ligaments internes de la cheville) et l’entorse du médio-pied.