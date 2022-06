Kemba Walker et Gallinari au camp Basketball Without Borders de Milan

Kemba Walker, Danilo Gallinari et Terance Mann ont fait le déplacement jusqu’à Milan pour coacher les plus grands espoirs européens au camp Basketball Without Borders.

Organisé par la NBA et la FIBA, le camp Basketball Without Borders se tient en Europe pour la première fois depuis trois ans. Très formateur pour les talents européens, l’évènement rassemble les meilleurs espoirs du Continent. Kemba Walker, Danilo Gallinari et Terance Mann sont notamment sur place, à Milan, en Italie, pour entraîner les jeunes.

Au-delà des trois joueurs NBA, Taylor Jenkins, coach des Grizzlies, est également là avec de nombreux assistants pour coacher le camp. 62 Européens de 14 à 18 ans, originaires de 24 pays différents, pourront bénéficier de leurs conseils avisés pour progresser. Du 1er au 4 juin, les joueurs réaliseront des exercices techniques et physiques, ainsi que des matches en 5 contre 5 sous la supervision des entraîneurs. Une occasion en or pour ces jeunes qui aspirent à devenir professionnels.

Le système Basketball Without Borders a déjà fait ses preuves par le passé. En effet, sur 121 joueurs internationaux au début de la saison 2021-2022, 41 ont participé à l’un de ces évènements. Parmi eux, Gallinari, revenu en tant que mentor avec Kemba Walker cette fois-ci. On peut également citer le Français Killian Hayes, ainsi que Jonas Valanciunas, Deni Avdija ou encore Dario Saric.

"Basketball Without Borders aura toujours une signification particulière pour moi. En tant que jeune campeur en 2003, je rêvais de jouer en NBA, et mon expérience à BWB m'a permis de me concentrer encore plus sur mon objectif. Ce sera formidable de parler aux campeurs de mes propres expériences dans l'espoir qu'un jour ils puissent être à ma place", a déclaré Danilo Gallinari dans un communiqué.

Trois français en vedette du Basketball Without Borders Camp