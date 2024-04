BasketSession fait sa révolution

Si vous êtes ici, vous l’avez forcément remarqué et compris : BasketSession fait peau neuve ! Et ce n’est pas sans fierté ni émotion que la Team BasketSession/REVERSE vous présente ce nouveau projet qui nous tient particulièrement à cœur.

Retour aux sources

S’il nous tient tant à cœur, c’est avant tout parce qu’il est pour nous une sorte de retour aux sources. Notamment parce qu’il remet la communauté au centre du site ! A l’origine, BasketSession était articulé autour d’un forum de discussions et d’un annuaire des playgrounds permettant de donner rendez-vous sur un terrain à d’autres membres du site. Bref, BS permettait à ses membres de se retrouver entre fans et ballers pour des sessions (d’où le nom !) d’échanges, soit sur la toile soit sur un terrain.

Le nouveau site, c’est un retour à cet esprit. Ne vous en faites pas, l’idée n’est pas de proposer un simple forum à l’ancienne, anachronique à l’ère des réseaux sociaux. L’objectif de ce site est d’être, outre un média classique, VOTRE site, un lieu d’échanges, de discussions et de débats sur tout ce qui fait du basket le meilleur sport de l’histoire de l’humanité.

Concrètement, cela signifie que vous pourrez prendre la parole et que l’on va vous ouvrir nos colonnes par le biais des SESSIONS.

Communauté, expertise et amour du jeu

Grâce à ces sessions, vous ferez, nous ferons tous, de BasketSession un lieu où bonne ambiance, expertise et pertinence seront à l’honneur. Un lieu où l’analyse et le débat peuvent côtoyer l’humour et la légèreté, tant qu’il n’y a ni haine ni troll ; où l’on peut avoir des avis tranchés ou des coups de gueule argumentés mais pas de takes frauduleuses ; relever des faits ou des stats susceptibles d’intéresser la communauté ; où les avis divergents génèrent enrichissements et discussions intéressantes, plutôt que des clashes vains qui ne servent qu’à produire l’engagement et la dopamine à laquelle les réseaux sociaux essaient de nous rendre accros.

Nous en sommes convaincus depuis nos débuts avec le site et le mag, puis le Mook et nos podcasts ; et les retours hyper positifs et argumentés que vous faites sur nos productions nous le confirment jour après jour : notre sport mérite mieux que des avis à l’emporte-pièce enchaînés dans une course aux likes. C’est ce qui nous a guidés dans la mise en place de ce nouveau BasketSession où l’expertise et l’amour du basket des membres de notre belle communauté seront mis en valeur.

Votre site

On vous fera probablement un petit mode d’emploi dans les heures qui viennent. Mais pour créer une session (en gros c’est le nom qu’on donne au post) ou en commenter une, vous verrez, c’est très simple. Et TRÈS RAPIDE. Il vous suffit de cliquer sur l'icône “ + ” (dans le menu du bas sur votre mobile ou en haut à droite si vous êtes sur votre ordinateur) et de vous exprimer. En respectant les règles de vie et en créant des sessions qui apportent au débat et à l’échange autour du basket et de sa culture, bien évidemment.

Notez juste que votre première réponse à une session ne sera pas publiée automatiquement, mais que dès qu’elle sera validée par la rédaction, toutes vos réponses s’afficheront directement. Vos premières sessions seront elles soumises dans un premier temps à la validation par la team, mais dès que vous aurez montré que vous avez capté le principe et les règles de vie, vos sessions seront en ligne dès leur création.

L’idée derrière cela est toujours la même : on veut que ce lieu de vie et d’échanges soit un endroit préservé des dérives des réseaux sociaux et on veut vous éviter d’être envahis par les trolls quand vous voulez juste parler basket entre passionnés et experts.

En attendant les prochaines évolutions (car oui ce n’est pas fini !), on laisse (une grande partie de) ce site entre vos mains. On espère qu’il vous plaira et que vous vous l’approprierez pour faire vivre cette belle communauté et célébrer au quotidien la culture de notre merveilleux sport. Et n’hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques, dans une session ou sur notre adresse contact.

Enjoy !