Batum défend Gobert : “Il prend dans la gueule […] je veux le meilleur pour lui”

De passage chez First Team cette semaine, Nicolas Batum a évoqué la situation de Rudy Gobert, qui laisse pour le moment planer le flou sur sa participation ou non à la Coupe du monde 2023. Le capitaine de l'équipe de France est monté au créneau pour défendre son camarade qu'il estime traité injustement.

"Je trouve que les gens sont un peu trop durs avec Rudy. [...] Je ne crois pas qu'il y ait un joueur FIBA, je ne parle pas des Américains, qui a joué autant de matches, fait autant que lui et ramassé autant. S'il décide de ne pas venir, ça me fera chier collectivement, mais je ne lui en voudrai pas.

Il a tellement fait et n'a rien loupé. Il n'a pas de All-Star break parce qu'il est All-Star à chaque fois, il est All-NBA, fait tout son taf, fait les playoffs, mais il prend quand même dans la gueule en France, aux Etats-Unis... Moi je veux juste le meilleur pour ce mec là.

Il a pris pour le Covid, dès qu'il est défenseur de l'année, tout le monde lui crache dessus... Il est en finale des JO, on lui crache dessus... Il n'y a personne en France qui a fait ce que Rudy a fait et ce qu'il fait en ce moment ! Donc laissez-le tranquille. Il a le droit de se poser, de réfléchir et il fera ce qui sera le mieux pour lui, c'est tout".