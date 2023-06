Beal à Phoenix, Morant prend cher, où ira CP3 ?

Le CQFR bien chargé de ce lundi matin est servi ! Antoine Pimmel et Shaï Mamou au rapport pour évoquer le trade de Bradley Beal à Phoenix et d'autres joyeusetés.

Après un weekend sacrément chargé en actualité, on se retrouve pour un CQFR du lundi où Antoine Pimmel et Shaï Mamou balayent les nouvelles les plus marquantes. Au menu : le trade de Bradley Beal à Phoenix, le retour possible de Chris Paul, la suspension de Ja Morant et la fin du premier tour pour les filles de l'équipe de France à l'Eurobasket.

Le CQFR sur YouTube

ITW Audrey Sauret : L’Euro, le cas Johannès et le challenge de sa reconversion