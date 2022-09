Ben Simmons dans des conditions idéales pour ses débuts aux Nets

Le cas Ben Simmons est d’une grande complexité. Après une saison blanche en raison de problèmes de santé mentale et de dos, difficile de dire où en est aujourd’hui le joueur des Nets. À en croire le staff de Brooklyn et ses coéquipiers, il semble toutefois bien parti pour commencer la saison dans des conditions optimales.

Steve Nash, en premier lieu, s’est montré très rassurant à propos de Simmons. Le coach a en effet assuré qu’il n’était pas restreint dans son travail pendant le training camp — un signe encourageant par rapport à sa blessure au dos. Plus encourageant encore, il s’est dit confiant à l’idée de commencer la saison sans limiter son temps de jeu et se montre optimiste sur son rôle dans l’équipe.

"Je trouve qu’il joue bien. Il est vraiment en train de revenir à son meilleur niveau. […] Pour moi, Ben est un incroyable playmaker. Il peut jouer au poste de meneur, il est incroyable en transition, c’est un bon passeur… ce sont des choses que nous avons besoin qu’il fasse et c’est ce en quoi il est spécial", résume Nash .

Arrivé en cours de saison l’année dernière, Ben Simmons n’a pas encore pu se montrer sous les couleurs des Nets. Très attendu aux côtés de Kevin Durant et Kyrie Irving, il pourrait être le facteur X de cette équipe qui vise le titre.

Triple All-Star et deux fois All-Defensive Team, l'Australien est un talent unique en son genre. Si son shoot n’est pas à la hauteur, il le compense par ses nombreuses qualités. Pour le moment, il impressionne son monde avant le début d’un exercice déterminant pour le projet de Brooklyn.

"Avec ce niveau de talent, de QI et de motivation, tout est possible. Il a ce truc en lui. Alors nous devons maintenant lui faire comprendre petit à petit qu’il peut aller sur le parquet et être lui-même. Nous voulons qu’il soit au maximum de son potentiel en tant que joueur. Qu’il soit capable d’accomplir des choses sur le terrain qu’il n’a pas pu faire ces dernières années", explique Irving.