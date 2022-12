Ben Simmons est bon, mais c’est toujours l’angoisse sur la ligne

Les Brooklyn Nets sont sur une série de 10 victoires consécutives et Ben Simmons joue un rôle important à la création et en défense dans cette belle dynamique. Evidemment, Kevin Durant et Kyrie Irving, les deux artificiers principaux de l'équipe, récoltent la plupart des louanges, mais cette relative quiétude est plutôt positive pour l'ancien joueur de Philadelphie. Avec près de 8 points, 7 rebonds et 6 passes de moyenne, il n'a pas besoin de cartonner statistiquement pour que l'on dise du bien de lui.

Il reste néanmoins un point sur lequel Ben Simmons peut et doit mieux faire : les lancers francs. En saison régulière, sa maladresse sur la ligne n'est jamais vraiment invalidante ou si problématique que ça. Mais on sait que la peur de se retrouver face au cercle dans cette situation peut modifier son comportement, celui de ses adversaires et le scénario de certaines fin de match. C'est en partie ce qui a précipité sa chute chez les Sixers et ce qui pourrait poser problème en playoffs dans certains matches serrés.

Depuis le début du mois de décembre, Simmons n'a toujours pas marqué le moindre lancer franc. L'Australien est allé 8 fois sur la ligne et a fait quatre fois 0/2. Les Nets n'en ont pas moins remporté les huit matches auxquels il a participé en décembre.

Encore une fois, peut-être que l'on cherche la petite bête. A côté de ça, dans l'engagement physique et la plupart des secteurs dans lesquels il rayonne depuis le début de sa carrière, il n'y a que du positif à dire. Ben Simmons peut sagement se comporter comme un couteau-suisse sans que les attentes autour de lui soient trop écrasantes. Si on relève ce point, c'est simplement parce que l'on sait que cela peut déboucher sur de nouveaux blocages et de nouvelles impasses. On l'a vu à Philadelphie. Et même si mentalement le garçon a l'air d'être dans de bonnes dispositions, il vaut mieux rester prudent.

Il reste un match à jouer en décembre pour Philadelphie, face à Charlotte. On a envie de voir Simmons attaquer le cercle et sanctionner ceux qui auraient l'idée de tester sa fiabilité sur la ligne. Si ce n'est toujours pas le cas, il faudra alors continuer d'être patient et souhaiter qu'il continue de faire un vrai travail sur cet aspect.

Les 8 matches de Ben Simmons en décembre