Ben Simmons l’annonce : il va jouer meneur et pas autre chose

Ben Simmons est donc, d'après ses propres déclarations, prêt à redevenir le joueur qu'il était et à jouer à 100% de ses capacités physiques et mentales. On a hâte de vérifier ça sur le terrain, lorsque les Brooklyn Nets seront en action dans cette nouvelle saison NBA qui s'annonce. Mais sur le terrain, dans les faits, ça donnera quoi ? Parce qu'outre les blessures et les soucis psychologiques, il y avait aussi un vrai problème de positionnement et d'utilisation qui se posait pour Jacque Vaughn. Le coach des Nets n'avait pas caché ses doutes et sa difficulté à savoir où faire jouer Ben Simmons et de qui l'entourer.

A en croire Ben Simmons, interrogé par Marc J. Spears pour AndScape, la question est résolue. On ne le verra pas au poste 4, là où il a déjà évolué par le passé, mais bien là où il a fait ses classes en NBA, jusqu'à en devenir un multiple All-Star et un membre d'une All-NBA Team.

"Je suis un meneur de jeu. Voilà qui je suis. Les gens ont beau dire : 'travaille ci, travaille ça', je suis un meneur. Quand je jouais à mon meilleur niveau, personne ne me disait rien. On en a parlé avec Coach Vaughn. Il a compris que je serais prêt. Si je suis meilleur à ce poste de meneur, c'est parce que je facilite le jeu, je prends les bonnes décisions la plupart du temps et j'ai confiance en moi. Je ferai les bonnes passes et je dicterai le rythme du jeu assez bien. Je n'ai pas besoin de sauter hyper haut ou d'être hyper costaud. Je suis toujours capable de bien lire le jeu".

Jacque Vaugh a passé plusieurs jour à Miami, où Ben Simmons s'est établi pendant l'intersaison et semble avoir été convaincu parce qu'il a vu et entendu. Leur relation part sur de nouvelles bases et il y a de bonnes chances que Simmons débute la saison 2023-2024 comme meneur titulaire des Brooklyn Nets.