Ben Simmons a presque autant de fautes que de points cette saison

Encore rouillé, Ben Simmons n'est pas complètement dans le rythme pour l'instant et ça se sent sur le terrain.

Soirée difficile pour Ben Simmons. Ses Brooklyn Nets ont perdu contre les Memphis Grizzlies (124-134) malgré les cartons de Kevin Durant et de Kyrie Irving (37 points chacun). L'Australien a été envoyé en mission sur les meilleurs attaquants adverses, notamment Ja Morant (38 points). Mais il a surtout pris des fautes. Pour la deuxième fois en trois rencontres, il est sorti pour 6 fautes. La dernière étant particulièrement ridicule puisqu'il laisse le meneur adverse manger quasiment 20 secondes du chrono avant de se jeter sur lui et de prendre sa sixième.

Ben Simmons compile 14 fautes depuis le début de la saison alors qu'il n'a inscrit que 17 points en tout. Il manque encore d'agressivité et ça se voit qu'il n'est pas dans le rythme. Il a besoin de temps et de répétitions. Le jeune homme a aussi perdu des ballons (5) la nuit dernière. Il a fini avec le plus mauvais différentiel des Nets (-16).