Ben Simmons a passé plus d'un an sans disputer un match compétitif en NBA. La faute à un problème mental, mais aussi à un souci physique au dos. A l'approche du début de la saison, le jeune talent des Brooklyn Nets se trouve logiquement attendu au tournant.

Et dans ce contexte, l'Australien va pouvoir compter sur la protection de son entraîneur Steve Nash. En effet, le coach des Nets compte se montrer patient avec le natif de Melbourne. Une manière de le mettre dans les meilleures conditions malgré un rythme à retrouver.

"Nous allons être patients avec Ben parce que c'est un joueur unique et incroyablement talentueux. Mais il ne sera pas à son meilleur niveau à court terme. Il doit continuer à travailler dur pendant cette période de retour au jeu et retrouver sa confiance, son timing et son rythme.

Je pense que pour Ben, ce n'est pas seulement la compréhension, mais aussi les répétitions. Il n'a pas joué depuis longtemps. Il sort d'une opération du dos, donc je pense qu'il a besoin de s'adapter et de retour de la confiance en jouant.

C'est le cas pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas possible d'être absent aussi longtemps, rejoindre un nouveau groupe et tout comprendre le premier jour, donc il a besoin de temps", a estimé Steve Nash pour ESPN.