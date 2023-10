Ben Simmons persiste et signe : il va revenir encore plus fort

Depuis plusieurs semaines, Ben Simmons le clame haut et fort : il va revenir à un haut niveau. Opéré du dos cet été, le joueur des Brooklyn Nets se sent enfin libéré de ses problèmes physiques. Et lors de cette préparation, l'Australien a effectivement affiché un visage prometteur.

Bien évidemment, après une aussi longue absence, il a encore besoin de temps pour monter en puissance. Mais les premiers signes sont intéressants. En tout cas, de son côté, Simmons tire un bilan positif de cette préparation.

Au point de réaliser une nouvelle promesse...

"Je vais être meilleur que je ne l'ai été. Mon travail consiste simplement à répondre présent, à être performant, à travailler comme un fou et à mener cette équipe de la bonne manière. Il s'agit donc de faire toutes les petites choses, et tout le reste se fera tout seul.

Je n'arrête pas de le dire à mes coéquipiers : 'je vais vous donner beaucoup de tirs ouverts'. Et c'est tout simplement amusant. Quand vous êtes capable de jouer de cette façon, que quelqu'un vous protège, qu'il vous fait confiance et que vous lui faites confiance, c'est une grande satisfaction de voir ce type de basket", a assuré Ben Simmons pour le New York Post.

Les Nets représentent l'une des équipes intrigantes de cette saison 2023-2024. Selon le véritable niveau de Ben Simmons, cette formation va pouvoir nourrir des ambitions au sein de la Conférence Est.

Ben Simmons est prêt et a un accord avec son coach