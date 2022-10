Ben Simmons réagit aux moqueries sur son airball

Ben Simmons a montré de belles choses durant la pré-saison. Logiquement un peu rouillé dans un premier temps, il a tout de même pu déployer les qualités qui en ont fait un All-Star à Philadelphie, avec du playmaking de qualité et du talent en défense. Forcément, le meneur des Brooklyn Nets espéraient que les fans et les médias se concentreraient sur ses performances encourageantes, plutôt que sur un extrait vidéo de 5 secondes où on le voit manquer un shoot lors d'un évènement en extérieur.

Ce airball a fait le tour des réseaux et provoqué un déferlement de moqueries et de commentaires inquiets (on a fait partie du lot). Simmons a réagi à cette situation avec un peu d'aigreur, mais une certaine philosophie pour ne pas se détourner de son vrai objectif : retrouver son meilleur niveau et aider les Nets à remporter le titre.

"A chaque fois j'y ai droit, ça ne s'arrête jamais. Parfois, ça me rend malade. Puis je me dis : OK, je suis Ben Simmons. Être Ben Simmons, c'est aussi ça désormais. Les gens savent ce que je sais faire et ce dont je suis capable. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on m'attaque. Si j'étais incapable de quoi que ce soit, je ne pense pas que les gens s'en prendraient à moi comme ça. Au final, ça ne me dérange plus parce que ça me motive d'une certaine façon. C'est bien sûr parfois difficile à gérer, mais j'essaye de voir ça comme une marque de respect", a expliqué Simmons sur ESPN.

Ben Simmons ne semble pas très sûr de la manière dont il doit gérer ça. Voit-il ça comme du respect ? Ou comme du harcelèment ? C'est aussi là son axe de progression. La façon dont il a été affecté par les critiques - certes un peu fourbes - de Doc Rivers après son dernier match avec Philadelphie, mais aussi celles de beaucoup de fans, explique aussi pourquoi tout a pris de telles proportions. On ne lui souhaite que de pouvoir s'épanouir à Brooklyn, avec ou sans la capacité de tirer de près ou de loin.

Ben Simmons balance un vilain airball en plein air, c'est grave docteur ?