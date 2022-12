Ben Simmons bientôt de retour pour Brooklyn

La rechute est frustrante. Ben Simmons commençait à trouver ses repères et à reprendre du rythme en enchaînant notamment trois bons matches avant de se blesser au mollet. Du coup, il a raté trois rencontres de suite mais devrait rejouer vendredi prochain contre le Atlanta Hawks.

Ben Simmons is targeting Friday’s matchup against the Atlanta Hawks to come back from his calf strain. Simmons said it’s frustrating because he was starting to turn a corner and play closer to his potential. Said the minutes load and back-to-backs will be monitored. #Nets pic.twitter.com/J84cBv05wq

