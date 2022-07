Ben Simmons assuré de rester à Brooklyn ?

La reconstruction pend au nez des Brooklyn Nets même si, pour l’instant, la franchise opère comme si Kevin Durant et Kyrie Irving seraient encore présents au sein de l’effectif new-yorkais à la rentrée. Les deux superstars ont demandé leur transfert et pourraient donc changer d’équipe dans les prochains jours, les prochaines semaines ou les prochains mois. En fait, il ne serait même pas étonnant que les Nets perdent tous leurs joueurs majeurs puisque le nom de Ben Simmons, qui n’a pas encore joué le moindre match à Brooklyn, circule aussi parmi le flot des spéculations.

En effet, la présence de l’Australien empêche sa franchise d’acquérir des joueurs comme Bam Adebayo ou Donovan Mitchell. Mais selon le New York Post, les dirigeants n’ont pas l’intention de s’en séparer pour autant. Il devrait a priori rester sur place et reprendre la compétition en octobre, après plus d’un an d’absence.

Si cette rumeur s’avère exacte, ça tend à mettre hors course les Golden State Warriors ou le Miami Heat. En revanche, les Toronto Raptors et les New Orleans Pelicans restent bien placés pour éventuellement faire venir KD.

Le marché pour Ben Simmons est plutôt calme. Logique après sa saison blanche. Il va devoir revenir fort physiquement et mentalement pour rappeler le joueur qu’il est et éventuellement faire grimper sa valeur marchande.

Ben Simmons désactive son compte Instagram face aux rumeurs de trade